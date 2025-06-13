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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль внезапно атаковал Иран

Источник:
Sibnet.ru
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Израиль в ночь на 13 июня атаковал Иран с воздуха и объявил о начале военной операции под названием «Нация львов», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Главная цель военной операции — устранение угрозы иранского ядерного оружия. Израиль утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько атомных бомб в течение нескольких дней.

После атаки министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения в стране. В стране отменены учеба, работа предприятий и собрания, населению необходимо оставаться на охраняемых территориях.

Масштабы и цели израильской атаки пока неизвестны. В Тегеране слышны взрывы, передает Al Jazeera. Израиль наносит удары по десяткам военных целей и стратегическим объектам Ирана.

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Оборона #Конфликты #Мир
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