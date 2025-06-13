Трамп разочаровался Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании Россией и Украиной в связи с отсутствием соглашения по урегулированию конфликта.

Американский лидер в ходе общения с журналистами в Белом доме отметил, что он близок к тому, чтобы отступить от участия в процессе урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

«Я очень близок к этой ситуации. Я разочарован в России, но я также разочарован и в Украине. Меня огорчает, что это все еще не завершено», — сказал Трамп, комментируя отсутствие мирных договоренностей между сторонами.

Власти США в последнее время несколько раз публично предупреждали, что могут прекратить роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, если не увидят прогресса.

Последние переговоры Москвы и Киева прошли 2 июня в Стамбуле. На них делегации согласовали обмены военнопленными, а также телами погибших бойцов.