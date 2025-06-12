Пассажир Boeing 787 чудом выжил в авиакатастрофе

Полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India выжившего пассажира.

В настоящее время он доставлен в больницу, сказал журналистам представитель правоохранительных органов, передает агентство ANI.

Известно, что на борту самолета находились 242 человека. По предварительным данным, среди них не было россиян — только граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии.

«Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших. Оно может возрасти, поскольку самолет разбился в жилом районе», — уточнил представитель полиции.