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Пассажир Boeing 787 чудом выжил в авиакатастрофе

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция Индии обнаружила на месте крушения самолета Boeing 787 авиакомпании Air India выжившего пассажира.

В настоящее время он доставлен в больницу, сказал журналистам представитель правоохранительных органов, передает агентство ANI.

Известно, что на борту самолета находились 242 человека. По предварительным данным, среди них не было россиян — только граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии.

«Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших. Оно может возрасти, поскольку самолет разбился в жилом районе», — уточнил представитель полиции.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

pepelmetal

Под кремлём место Лениным занято

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.