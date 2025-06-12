Путин назвал главную силу России

Бессмертие России проявляется в ее победах, заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с участниками программы «Время героев».

Президент рассказал, что после церемонии награждения лауреатов почетного звания Герой Труда и вручения государственных премий он побеседовал с писателем Александром Прохановым, в ходе диалога они обсудили главную идею современности для страны.

«В бессмертии. И, может быть, это имеет отношение не только к сегодняшнему дню, а вообще к России. Бессмертие русского народа и России, многонационального народа России и нашей общей государственности тысячелетней», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства уточнил, что Россия время от времени проходит через очень тяжелые испытания, а «бессмертие» выражается в победах страны.