Пассажирский самолет разбился на западе Индии

Пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner компании Air India разбился в индийском штате Гуджарат, на его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. На борту находились 242 человека.

Авиакомпания Air India на своей странице в соцсети X уточнила, что самолет разбился вскоре после взлета. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, передает индийский телеканал NDTV.

Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. Россиян среди пассажиров не было, уточнило в соцсетях посольство РФ в Индии.

Портал TimesNow уточнил, что сразу после взлета экипаж подал сигнал бедствия. Самолет достиг максимальной высоты в 190 метров, а затем начал резко снижаться и упал за пределами аэропорта в жилых кварталах.