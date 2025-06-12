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Пассажирский самолет разбился на западе Индии

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажирский авиалайнер Boeing 787 Dreamliner компании Air India разбился в индийском штате Гуджарат, на его борту находились 242 человека — 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет направлялся из Ахмадобада в Лондон. На борту находились 242 человека.

Авиакомпания Air India на своей странице в соцсети X уточнила, что самолет разбился вскоре после взлета. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, передает индийский телеканал NDTV

Рейс перевозил 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, одного канадца и семь граждан Португалии. Россиян среди пассажиров не было, уточнило в соцсетях посольство РФ в Индии.

Портал TimesNow уточнил, что сразу после взлета экипаж подал сигнал бедствия. Самолет достиг максимальной высоты в 190 метров, а затем начал резко снижаться и упал за пределами аэропорта  в жилых кварталах.

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