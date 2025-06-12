Медведев поздравил россиян сообщением из трех слов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян в своем телеграм-канале сообщением из трех слов.

«С Днем России», — написал политик, также опубликовав видеофайл, представляющий собой развевающийся триколор.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Этот праздник символизирует национальное единство, а также гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны.

История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название праздник обрел в 2002 году.