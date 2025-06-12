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Медведев поздравил россиян сообщением из трех слов

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян в своем телеграм-канале сообщением из трех слов.

«С Днем России», — написал политик, также опубликовав видеофайл, представляющий собой развевающийся триколор.

12 июня россияне отмечают один из самых главных государственных праздников — День России. Этот праздник символизирует национальное единство, а также гражданский мир и согласие, общую ответственность за настоящее и будущее страны.

История праздника начинается 12 июня 1990 года, когда была принята Декларация о государственном суверенитете России. Свое современное название праздник обрел в 2002 году.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

funkit

Поглядим-с как ваши пятые точки полыхать будут😏

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.