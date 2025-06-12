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Режим ЧС ввели в Красноярском крае из‑за разлива топлива

Источник:
Sibnet.ru
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Режим ЧС ввели в Красноярском крае после аварии буксира и разлива 30 тонн нефти, сообщил глава Казачинского района Юрий Озерских в своем телеграм-канале.

«Сегодня в ликвидации участвуют 126 человек и 40 единиц техники. Численность группировки спасателей накануне вновь была увеличена», — написал Озерских.

Глава района отметил, что эта мера необходима для «обеспечения эффективного взаимодействия всех служб и ведомств», работающих над ликвидацией последствий бедствия. Режим ЧС введен на территориях Лесосибирска, Енисейского и Казачинского районов.

Авария произошла8 июня на казачинских порогах Енисея. Следовавший в Дудинку теплоход с двумя баржами получил пробоину при столкновении с подводным препятствием и встал у берега в полузатопленном состоянии. В реку вытекло около 30 тонн дизельного топлива.

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