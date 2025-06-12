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Смертельное ДТП произошло в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Легковой автомобиль и мини-трактор столкнулись в Иркутской области на автодороге «Черемхово — Голуметь — Онот», погибли шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«В результате дорожно-транспортного происшествия на месте инцидента от полученных травм скончались водитель и четыре пассажира мини-трактора, а в автомобиле скорой медицинской помощи скончался водитель легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

ДТП произошло в четверг ночью в районе 28-го километра автодороги «Черемхово — Голуметь — Онот» вблизи села Ныгда Аларского района. Автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с самодельным транспортным средством, двигавшимся впереди в попутном направлении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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