Мировой океан стал загадочно темнеть

Воды Мирового океана заметно потемнели, выяснили ученые. При этом таинственная «чернота» уже захватила огромные площади, около пятой части океана.

Речь идет о так называемой фотической зоне, куда проникает солнечный свет. В ней обитают 90% всех морских организмов, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Global Change Biology.

В данной зоне происходит ежедневное вертикальное перемещение планктона — это крупнейшее по объему миграционное явление на планете. Данные показали, что толщина этого слоя сократилась в два раза — со ста до пятидесяти метров.

Эффект потемнения наблюдается в открытом океане, включая полярные регионы. Скорее всего, причиной загадочного явления, угрожающего морским организмам, выступает глобальное потепление.

Температура поверхности Мирового океана в мае 2025 года приблизилась к рекордным значениям — средний показатель составил 20,79 градуса Цельсия, что всего на 0,14 градуса меньше максимальной цифры, зарегистрированной учеными.