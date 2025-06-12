Россия развернет ядерную электростанцию на Луне

Россия намерена развернуть первую ядерную электростанцию на Луне и исследовать Венеру, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне», — написал Баканов в поздравлении с Днем России в телеграм-канале госкорпорации.

Ядерная электростанция станет фундаментом для будущих лунных баз, уточнил он. Кроме того, глава «Роскосмоса» сообщил о намерениях корпорации исследовать Венеру. Баканов напомнил, что именно Россия является единственной страной, посадившей на этой планете аппарат.

Также Россия планирует нарастить орбитальную группировку спутников, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет, обеспечить покрытие всей страны и повысить точность системы ГЛОНАСС.