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Россия развернет ядерную электростанцию на Луне

Источник:
Sibnet.ru
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Россия намерена развернуть первую ядерную электростанцию на Луне и исследовать Венеру, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«В задачах — создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне», — написал Баканов в поздравлении с Днем России в телеграм-канале госкорпорации.

Ядерная электростанция станет фундаментом для будущих лунных баз, уточнил он. Кроме того, глава «Роскосмоса» сообщил о намерениях корпорации исследовать Венеру. Баканов напомнил, что именно Россия является единственной страной, посадившей на этой планете аппарат.

Также Россия планирует нарастить орбитальную группировку спутников, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет, обеспечить покрытие всей страны и повысить точность системы ГЛОНАСС.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

funkit

Поглядим-с как ваши пятые точки полыхать будут😏

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.