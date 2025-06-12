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WhatsApp получил новую функцию искусственного интеллекта

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp представил новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая позволит пользователям получать краткие пересказы содержания непрочитанных сообщений в личных чатах, группах и каналах.

Чтобы активировать возможность чтения переписок для ИИ, пользователям необходимо будет включить функцию Private Processing, предназначенную для обработки запросов в защищенной и изолированной среде, пишет издание 9to5Mac.

После активации вместо стандартной надписи, которая показывает количество непрочитанных сообщений, появится дополнительная кнопка. После нажатия на нее будет сгенерировано краткое содержание переписки.

Разработчики подчеркнули, что при использовании данной функции особое внимание уделяется конфиденциальности данных. Содержимое сообщений не сохраняется и не связывается с аккаунтом пользователя.

Обработка информации происходит в изолированной облачной среде, а готовые сводки автоматически удаляются сразу после использования. Кроме того, функция автоматически отключается в диалогах, где активирована расширенная приватность.

На данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна лишь части пользователей Android через бета-версию приложения. Точные сроки ее полноценного запуска для широкой аудитории пока не раскрываются.

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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

funkit

Поглядим-с как ваши пятые точки полыхать будут😏

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.