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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США предложили «устранить» Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
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Президента Украины Владимира Зеленского «необходимо устранить», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор отметил, что «оторванность от реальности» и «непоследовательность действий» главы киевского режима мешают ему наладить нормальный диалог с американским лидером Дональдом Трампом.

«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным», — подчеркнул бывший военный.

Он подчеркнул, что Зеленский не представил Трампу ни одного доказательства «победы» Украины и лишь запутался в собственных заявлениях. Макгрегор считает, что для Украины будет настоящей победой «устранение Зеленского» и его союзников.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......

funkit

Поглядим-с как ваши пятые точки полыхать будут😏

velam

Вам бы только ложиться под кого-то.