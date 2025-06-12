Президента Украины Владимира Зеленского «необходимо устранить», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Макгрегор отметил, что «оторванность от реальности» и «непоследовательность действий» главы киевского режима мешают ему наладить нормальный диалог с американским лидером Дональдом Трампом.

«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным», — подчеркнул бывший военный.

Он подчеркнул, что Зеленский не представил Трампу ни одного доказательства «победы» Украины и лишь запутался в собственных заявлениях. Макгрегор считает, что для Украины будет настоящей победой «устранение Зеленского» и его союзников.