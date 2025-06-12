Стоимость десятка яиц опустилась ниже ста рублей

Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже ста рублей впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата.

Яйца в конце весны подешевели до 96,5 рубля со 102,8 рубля в апреле и 117,7 рубля в мае прошлого года. Сейчас цены опустились ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля.

Самые доступные яйца в России — в Мордовии, где их можно купить по 69 рублей за десяток. В Крыму они стоят 70 рублей, в Пензенской области — по 72 рубля.

Яйца — один из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По последним данным Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.