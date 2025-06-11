НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

США примут участие в конкурсе «Интервидение»

Источник:
Sibnet.ru
135 0

Представители США примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщили его организаторы.

Однако пока неизвестно, кто именно будет представлять Соединенные Штаты на конкурсе — имя участника станет известно позднее, пишет ТАСС. На сегодня участие в мероприятии уже подтвердили более 20 стран.

«Интервидение» — аналог «Евровидения», конкурс состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).

Музыкальный конкурс «Интервидение» существовал с 1965 по 1980 год, в нем состязались артисты из стран социалистического блока.

Еще по теме
Озвучена сумма долга Земфиры перед российской налоговой
Shaman представил песню для «Интервидения»
Юлия Волкова намекнула на воссоединение «Тату»
Названы обладатели премий American Music Awards
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп «разрешил» России бить по Украине
Трамп отправил в Лос‑Анджелес войска для подавления беспорядков
Россиян начали штрафовать за публикацию прилетов дронов
Бездетным семьям предложили отключать интернет на ночь
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия и Украина обменялись телами погибших
ВСУ побежали из Сумской области «невероятными темпами»
Генпрокуратура предложила снизить возраст уголовной ответственности
Начались длинные июньские выходные
Топ комментариев

-2rist-

Правильно!!! блокировать всё,но оставлять доступ только к порносайтам...🤣

Удавиков

любят себе приписывать, мерзость

fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

пусть вывозят земляков, нам они не нужны вообще.......