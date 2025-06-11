США примут участие в конкурсе «Интервидение»

Представители США примут участие в музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщили его организаторы.

Однако пока неизвестно, кто именно будет представлять Соединенные Штаты на конкурсе — имя участника станет известно позднее, пишет ТАСС. На сегодня участие в мероприятии уже подтвердили более 20 стран.

«Интервидение» — аналог «Евровидения», конкурс состоится 20 сентября на «Live Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).

Музыкальный конкурс «Интервидение» существовал с 1965 по 1980 год, в нем состязались артисты из стран социалистического блока.