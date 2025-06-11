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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия и Украина обменялись телами погибших

Источник:
Sibnet.ru
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Передача тел погибших бойцов
Передача тел погибших бойцов
Фото: © t.me/vr_medinskiy

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на территории Белоруссии в соответствии с договоренностями в Стамбуле, сообщил помощник российского президента Владимир Мединский.

Россия в ходе первого этапа передала 1212 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины, тогда как Киев в рамках обмена передал всего 27 тел погибших бойцов, уточнил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.

Украина получила тела солдат, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщила пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел военнослужащих ВСУ.

7 июня первая партия из 1212 тел погибших военных ВСУ была доставлена в рефрижераторах к месту передачи. Однако украинская сторона перенесла приемку тел на неопределенный срок, группа переговорщиков на место не прибыла.

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