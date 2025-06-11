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Генпрокуратура предложила снизить возраст уголовной ответственности

Источник:
Sibnet.ru
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Генпрокуратура РФ выступила с предложением снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений, сообщила замминистра юстиции РФ Елена Ардабьева.

«Буквально несколько недель назад на комиссии по законопроектной деятельности это обсуждали. Решили, что это предмет отдельного разговора», — сказала она в ходе своего выступления в Госдуме, передает ТАСС.

В частности, Генпрокуратура предлагает снизить возраст наступления уголовной ответственности с 16 до 14 лет за уничтожение или повреждение памятников воинской славы. По данным Минюста, с 2022 года было зафиксировано около 370 фактов осквернения таких памятников.

В настоящее время к уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. К ответственности с 14 лет могут привлекать по статьям об убийстве, изнасиловании, причинении вреда здоровью и ряду других тяжких статей.

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