ВТБ протестирует альтернативу Apple Pay

ВТБ первым из крупных российских банков запустил тестирование сервиса оплаты «Волна», разработанного Национальной системой платежных карт, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Сервис является отечественным аналогом Apple Pay.

«ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента "Волна". Сейчас активно идет пилотный проект технологии в Москве, Московской области и Казани», — говорится в сообщении.

Для тестирования ВТБ использует новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth, установленные в пилотном режиме. «Волна» позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS.

Разработчики отмечают, что сервис «Волна» даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом. Это сделает оплату товаров и услуг быстрее и удобнее.