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ВТБ протестирует альтернативу Apple Pay

Источник:
Sibnet.ru
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ВТБ первым из крупных российских банков запустил тестирование сервиса оплаты «Волна», разработанного Национальной системой платежных карт, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Сервис является отечественным аналогом Apple Pay.

«ВТБ поддержал прием платежей через Систему быстрых платежей при помощи нового платежного инструмента "Волна". Сейчас активно идет пилотный проект технологии в Москве, Московской области и Казани», — говорится в сообщении.

Для тестирования ВТБ использует новые виды платежных терминалов с поддержкой Bluetooth, установленные в пилотном режиме. «Волна» позволяет бесконтактно оплачивать покупки смартфонами на базе Android и iOS.

Разработчики отмечают, что сервис «Волна» даст возможность пользователям iOS оплачивать покупки привычным бесконтактным способом. Это сделает оплату товаров и услуг быстрее и удобнее.

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Топ комментариев

-2rist-

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Удавиков

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fender1984

Ну если им что-то не нравится, мы не только никого не удерживаем здесь силой, но и будем чертовски рады,...

rumatam

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