Предоставление финансовой помощи Киеву и отказ от российских энергоресурсов привели к краху экономики Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Политик в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отметил, что ЕС выделил на помощь Украине «огромные суммы», одновременно введя санкции против доступных российских энергоресурсов.

«Это убило европейскую экономику. Инфляция стремительно растет. Цены на энергию резко повышаются. Мы сами загнали себя в угол», — подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, сложившаяся ситуация стала «экономической катастрофой для Европы». Так, только Венгрия за три года действий антироссийских санкций потеряла около 20 миллиардов евро.