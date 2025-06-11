Начались длинные июньские выходные

День России подарил взрослым летние мини-каникулы в июне. Сколько дней продлятся длинные выходные?

День России — государственный праздник и официальный выходной. Он отмечается 12 июня. В этом году он выпал на четверг.

В итоге в июне 2025 года отдыхаем с четверга по воскресенье, и выходим на работу только в понедельник, 16 июня. Такие длинные выходные получились благодаря переносу 8 марта на пятницу, 13 июня. В этом году Международный женский день по календарю был в субботу, и правительство его передвинуло, чтобы сбалансировать время труда и отдыха для граждан.

Этот график касается тех, кто работает по пятидневной неделе.

Всего в июне будет 19 рабочих дней и 11 выходных. Из-за этого стоимость одного рабочего дня будет больше, а размер отпускных, наоборот, меньше.

Следующие длинные выходные будут в ноябре, но с шестидневной рабочей неделей: День народного единства будут отмечать три дня — со 2 по 4 ноября. Субботу, 1 ноября, и понедельник, 3 ноября, решили поменять местами.