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Маск извинился за свои высказывания о Трампе

Источник:
Sibnet.ru
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Предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп
Предприниматель Илон Маск и президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Предприниматель Илон Макс Илон Маск выразил сожаление по поводу своих недавних высказываний в адрес президента США Дональда Трампа, которые привели к их публичной ссоре.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск в соцсети X.

Ранее предприниматель жестко раскритиковал экономическую политику Белого дома. В ответ Трамп назвал его «сумасшедшим».

В ходе публичной ссоры Маск заявил, что Трамп фигурирует в «файлах Джеффри Эпштейна», обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Позже он удалил пост.

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Политика #Мир
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