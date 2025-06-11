Маск извинился за свои высказывания о Трампе

Предприниматель Илон Макс Илон Маск выразил сожаление по поводу своих недавних высказываний в адрес президента США Дональда Трампа, которые привели к их публичной ссоре.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск в соцсети X.

Ранее предприниматель жестко раскритиковал экономическую политику Белого дома. В ответ Трамп назвал его «сумасшедшим».

В ходе публичной ссоры Маск заявил, что Трамп фигурирует в «файлах Джеффри Эпштейна», обвиненного в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Позже он удалил пост.