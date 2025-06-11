Российское гимнастическое сообщество возвращается на мировую арену, сообщила Федерация гимнастики России (ФГР) на официальном сайте.

Россияне выступят на этапах Кубка мира-2025 по прыжкам на батуте в Португалии, Германии, Болгарии и Франции.

Запланировано участие российских спортсменов в Чемпионате мира по прыжкам на батуте и в Первенстве мира, которые пройдут в ноябре.

Направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в Кубке претендентов-2025 по спортивной гимнастике, который будет в Париже в сентябре.

Международная федерация гимнастики (FIG) в марте выдала нейтральные статусы некоторым российским спортсменам, выступающим в спортивной и художественной гимнастике. Однако в апреле все они отказались, сославшись на «многочисленные необоснованные и предвзятые отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования российским гимнастам и гимнасткам».

В допуске было отказано лидеру сборной России по художественной гимнастике Лале Крамаренко и чемпионке Олимпиады в Токио Виктории Листуновой.