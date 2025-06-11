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Челябинская психбольница завела талисман — Кукуха

Источник:
Sibnet.ru
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Кукухи и главный врач Челябинской областной психоневрологической больницы № 1
Фото: © пресс-служба Челябинской областной психоневрологической больницы № 1

Челябинская областная психоневрологическая больница № 1 завела талисман — Кукуха, сообщил главный врач учреждения Михаил Козлов.

«С чем чаще всего ассоциируются расстройства психики? — С кукушечкой. Поэтому наш маскот — такой замечательный Кукух, это изначально мужчина, мальчик», — сказал Козлов ИА «Первое областное».

По его словам, талисман помогла создать нейросеть на основе его фотографии. «Это некое прочтение образа главврача», — отметил Козлов.

У птички в халате появилась целая семья кукушат: художник, дирижер, девочка и Кукух с чемоданом.

На создание талисмана челябинских медиков вдохновил опыт коллег-наркологов из Пермского края, которые ранее представили собственного маскота Белочку.

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