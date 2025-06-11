МИД заявил об отказе Украины забирать тысячи тел бойцов ВСУ

Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат или передать только идентифицированные тела, это был «прямой отказ», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На это прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

Она подчеркнула, что ничего подобного не было. «Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — сказала представитель МИД России

Как сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.