НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД заявил об отказе Украины забирать тысячи тел бойцов ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
308 1

Киев не просил отсрочить передачу тел украинских солдат или передать только идентифицированные тела, это был «прямой отказ», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На это прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что у украинской стороны отсутствует научно-техническая возможность, потому что это идентификация, сохранение, отсрочить это или, допустим, передавать частями, партиями, или, допустим, передавать те, которые точно, с нашей точки зрения, удалось установить идентификацию», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

Она подчеркнула, что ничего подобного не было. «Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же», — сказала представитель МИД России

Как сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский, Россия 6 июня приступила к реализации акции по передаче Украине более 6 тысяч тел погибших в соответствии со стамбульскими договоренностями.

Украина не вышла на контакт, поэтому акция по передаче тел погибших военных ВСУ и обмену пленными не состоялась, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Еще по теме
Число готовых на уступки России украинцев выросло в четыре раза
Лукашенко объяснил дефицит картошки политическими проблемами
Переговоры России и США пройдут в Москве
МИД Узбекистана обеспокоился проверками мигрантов в России
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
Украина неожиданно отказалась принимать тела погибших
Трамп «разрешил» России бить по Украине
Трамп отправил в Лос‑Анджелес войска для подавления беспорядков
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Специи для мяса: как выбрать и сочетать приправы
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
22
Трамп «разрешил» России бить по Украине
22
Трамп заявил, что «Россия помогла» США во Второй мировой войне
18
Уголь назвали незаменимым для большей части России
18
Россия нанесла массированный удар возмездия по Украине
18
Мединский заявил, что заморозка конфликта приведет к ядерной войне