Число готовых на уступки России украинцев выросло в четыре раза

Почти 40% украинцев согласны отказаться от территории ради скорейшего завершения боевых действий, следует из данных опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Готовы принять определенные территориальные потери — 38%», — приводит РИА Новости результаты опроса.

За два года этот показатель вырос в четыре раза. Интервью проводили по телефону в конце мая и начале июня. Всего опросили 204 респондента.

Два года назад к территориальным уступкам ради мира были готовы лишь десять процентов, а 84% были категорически против них. Сейчас число таких противников снизилось до 52%.