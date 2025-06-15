Порядок оформления налоговых вычетов упростят в России

Порядок оформления некоторых налоговых вычетов изменится с сентября 2025 года в России — соответствующий сервис запустят на «Госуслугах».

С конца сентября 2025 года появится возможность оформить налоговый вычет на образование на «Госуслугах». Получить таким образом средства можно будет за учебу как в России, так и за рубежом, рассказали РИА Новости в Минцифры.

«Гражданам не придется самостоятельно заполнять декларацию, чтобы уплатить налог на доход. Появится возможность отслеживать статус камеральных проверок налоговой, чтобы видеть, на каком этапе находится заявление или когда начнется выплата», — пояснили в ведомстве.

Прорабатывается и вопрос расширения сценариев онлайн-подачи документов на вычет. В них войдут инвестиционный вычет, вычет на долгосрочные сбережения, доходы от определенных видов деятельности и т.д.

Кроме того, к 2026 году планируется реализовать получение рассчитанного налога от продажи недвижимости и транспорта, уточнили в министерстве.