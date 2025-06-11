Лукашенко объяснил дефицит картошки политическими проблемами

Дефицит белорусской картошки создан искусственно и по внутриполитическим причинам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей —оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил, бульба появилась», — приводит ТАСС слова белорусского президента.

Ранее Лукашенко поставил задачу вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и России. Он призвал всех сажать картофель.

«Мы больше посеяли картофеля. И даже тем, кто не возделывал картофель, советую этим заниматься», — заявил он.