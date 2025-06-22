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Россияне стали активно страховать домашних животных

Источник:
«Российская газета»
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Рынок страхования домашних животных переживает бум онлайн-консультаций. 85% всех обращений владельцев касается содержания и ухода за питомцами, сообщили страховщики.

Телеветеринария становится главным трендом в страховании домашним питомцев — все опрошенные компании включают онлайн-консультации в свои продукты, но подходы сильно различаются.

«Ветеринары отвечают на вопросы о здоровье, питании, уходе, содержании, профилактике заболеваний домашних животных, консультируют, что делать после укуса или наползания на питомца клещей. Большую часть этих вопросов можно закрыть с помощью онлайн-консультации», — рассказала «Российской газете» представитель «РЕСО-Страхование» Елена Рудых.

Цены на рынке сильно варьируются — от 900 рублей до более чем 11 тысяч рублей в год. Самые доступные предложения касаются исключительно телеветеринарии.

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Жизнь #Звери
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