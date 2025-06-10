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Российские автошколы получат единый рейтинг

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о разработке и создании федерального рейтинга автошкол, доступ к которому будет открыт для граждан. Документ опубликован на сайте системы «Законотворчество».

После принятия закона правительство утвердит конкретные критерии для рейтинга. Среди возможных критериев рассматриваются число ДТП с выпускниками автошкол и доля сдавших экзамен с первого раза.

Проект повысит конкуренцию между организациями и увеличит качество подготовки водителей, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, выступая в Госдуме. По данным ГИБДД, в 2024 году лишь 14% кандидатов в водители сдавали практический экзамен с первого раза.

На конец 2024 года в России действовало более 7,5 тысячи автошкол, из них почти 6 тысяч готовят на категорию B.

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