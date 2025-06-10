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Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными

Источник:
Sibnet.ru
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Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины по договоренностям, достигнутым 2 июня в Стамбуле. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут доставлены в Россию для реабилитации в медучреждениях.

Накануне стороны провели обмен пленными в возрасте до 25 лет. Их точное количество не называется.

На переговорах в Стамбуле стороны также условились обменять тяжелобольных, раненых пленных и тела военнослужащих.

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