Ozon запустил сервис личной доставки для всех жителей России

Сервис отправки личных посылок Ozon заработал для всех клиентов маркетплейса, включая новых пользователей, сообщила пресс-служба площадки.

Клиентам Ozon для отправки личной посылки теперь достаточно принести отправление в ближайший пункт выдачи заказов. Стоимость отправления зависит от размера, минимально услуга обойдется в 49 рублей.

Посылки можно отправить как внутри одного региона, так и в другие регионы России по единому тарифу. В ПВЗ доступна широкая линейка упаковки — от компактных коробок до крупных форматов, подходящих для габаритных отправлений.

Есть ограничение на вес — на более 35 килограммов. Кроме этого, клиентские посылки будут проверяться на пунктах выдачи заказов, чтобы исключить отправку опасных товаров. Например, нельзя будет отправить пиротехнику или оружие.