Клубничная Луна взойдет над Землей

Необычное астрономическое явление увидят россияне 11 июня 2025 года — Клубничную Луну. Земной спутник будет казаться на 20% больше своих обычных размеров и приобретет завораживающий красноватый оттенок.

Клубничной Луной называют первое полнолуние лета. В Северном полушарии это будет самая низкая полная Луна до 2043 года. Июньское полнолуние наступит в 10.44 по московскому времени.

Необычный цвет Луны в июне связан с ее нахождением рядом с горизонтом — отраженный земным спутником свет пройдет через более плотные слои атмосферы, из-за рассеивания Луна будет выглядеть розово-оранжевым.

Для наблюдения за Луной не требуется дорогостоящее оборудование — будет достаточно обычного бинокля. Однако лучше всего любоваться небесным объектом вдали от города, где отсутствует засветка и высокие здания.