«Сбербанк» разрешил заказывать наличные через приложение

Возможность заказать наличные появилась в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» на смартфонах Android, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Пользователь также может через приложение выбрать офис банка, в котором он намерен получить деньги. Для этого достаточно зайти в раздел «Все сервисы», далее «Управление финансами» и выбрать «Заказ наличных в офис».

Еще один вариант — набрать в поисковой строке приложения «Заказ наличных». После этого останется дождаться подтверждения и посетить офис банка в назначенное время.

Раньше нужно было дважды посещать офис: сначала для оформления заявки, а потом — чтобы забрать деньги.

Новая услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 миллионов рублей, 10 тысяч долларов или евро.