Ломбарды в России резко нарастили прибыль

Ломбарды в России по итогам 2024 года нарастили совокупную прибыль на 73%, до 8,8 миллиарда рублей, следует из аналитического материала Центробанка «Тенденции развития рынка ломбардов», опубликованного на сайте регулятора.

В целом ломбарды в прошлом году выдали населению 302 миллиарда рублей займов, что на четверть больше, чем в 2023 году. При этом более 60% ломбардов окончили год с положительным финансовым результатом.

Рост прибыли отмечен во всех сегментах рынка, наиболее выраженный — у крупных ломбардов, выдающих займы под залог ювелирных изделий. Рентабельность портфеля также зависела от размера бизнеса: у крупных ломбардов она составила 13%, у небольших — 6–9%.

Регулятор уточнил, что основными факторами увеличения прибыли стали рост цены на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности. Совокупный портфель займов ломбардов также увеличился — на 32%, на конец 2024 года он достиг 74 миллиардов рублей.