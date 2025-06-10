Всемирный банк изменил показатель черты бедности, теперь порог составляет 3 доллара на человека в день, сообщается на официальном сайте организации.

С 2017 года показатель составлял 2,15 доллара США. Корректировка произошла после публикации новых паритетов покупательной способности (ППС) в мае 2024 года, уточняется в сообщении.

ППС являются основными данными, используемыми для конвертации различных валют в общую сопоставимую единицу с учетом разницы в ценах между странами, отметил Всемирный банк.

Таким образом, согласно критериям Всемирного банка, любой человек, живущий менее чем на 3 доллара в день, считается живущим в крайней нищете. В 2022 году около 838 миллионов человек относились к этой категории людей.