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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ потеряли почти все американские БМП M2 Bradley

Источник:
«Разведчик»
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли практически все американские боевые машины пехоты Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«У Bradley есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, изза чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один?» — сказал Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Глава «Ростеха» отметил, что «практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены.

По словам Чемезова, следует помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог. «Наши БМП это умеют, американские нет», — добавил глава госкорпорации.

Он отметил, что российские специалисты сейчас изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.

Тема: Военная операция на Украине
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