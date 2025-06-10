ВСУ потеряли почти все американские БМП M2 Bradley

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли практически все американские боевые машины пехоты Bradley из-за их низкой проходимости, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«У Bradley есть серьезное слабое место: проблемы с проходимостью, изза чего они не могут нормально идти по бездорожью, через поля. Вязнут в черноземе и за счет огромных габаритов становятся легкой мишенью. Ну и какой толк в улучшенной защищенности, если результат один?» — сказал Чемезов в интервью журналу «Разведчик».

Глава «Ростеха» отметил, что «практически все Bradley, поставленные на Украину, сегодня уничтожены.

По словам Чемезова, следует помнить, что БМП — не танк, а машина, которая должна быть быстрой, мобильной, проходимой, уметь преодолевать реки вплавь, без мостов и дорог. «Наши БМП это умеют, американские нет», — добавил глава госкорпорации.

Он отметил, что российские специалисты сейчас изучают трофейную западную технику, захваченную во время спецоперации.