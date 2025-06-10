Экс-полицейских оправдали по делу об убийстве девочки в 2010 году

Евгений Бартоломей (в клетке) и Максим Кудрявцев на оглашении приговора в Новосибирском областном суде

Новосибирский областной суд признал бывших сотрудников милиции отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району невиновными в убийстве 15-летней Натальи М. в 2010 году, один из них признан виновным в том, что сбил на автомобиле девочку, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщила пресс-служба суда.

Наталья М. пропала в селе Яркуль Усть-Тарского района 2 марта 2010 года, когда возвращалась из сельского дома культуры. В 2023 году СУ СК РФ по Новосибирской области выпустил ориентировку об ее розыске и задержал двух местных экс-полицейских. При этом тело девочки обнаружено не было.

По версии следствия, в тот вечер Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, оперативный дежурный и оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД по Усть-Таркскому району, на служебной «Волге» сбили девочку. Чтобы скрыть этот факт, милиционеры похитили и убили подростка, тело спрятали.

На досудебной стадии одна из свидетелей утверждала, что находилась в машине с сотрудниками милиции и видела, как сбили девочку и поместили ее в багажник. Однако в суде женщина заявила, что «в нетрезвом состоянии болтанула» и «хотела посмотреть на реакцию».

Суд решил, что Кудрявцев действительно сбил девочку, а Бартоломей помог скрыть это. По статьям об убийстве и похищении они оправданы «за неустановлением событий преступления», у них есть право на реабилитацию.

Кудрявцев признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Он освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Бартоломей признан виновным в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Ему назначено три года лишения свободы в колонии-поселении. Он также освобожден от наказания в связи с истечением срока давности. Приговор не вступил в законную силу.