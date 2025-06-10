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Банки начали снижать ставки по вкладам

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Крупнейшие банки уменьшили ставки по вкладам на сроках от трех месяцев до полугода, опустив их ниже 19% впервые с августа 2024-го, следует из данных с сайтов кредитных организаций.

Условия ухудшили более половины банков из топ-10. У некоторых участников рынка доходность коротких депозитов опустилась ниже 19% и сейчас находится вблизи 17,5%. В то же время ставки годовых вкладов снизились на 0,5 процентных пункта — до 17,6%, приводят «Известия» банковские данные.

Несмотря на то что доходность вкладов уже пошла вниз, банки не торопятся снижать ставки по кредитам. 

По словам экспертов, это довольно распространенная ситуация после смягчения денежно-кредитной политики — какое-то время участники рынка продолжают выдавать кредиты с прежней стоимостью, тогда как депозиты становятся все менее прибыльными.

ЦБ опустил ключевую ставку до 20%, на заседании 6 июня. В последний раз Банк России смягчал денежно-кредитную политику три года назад.

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Экономика #Деньги
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