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Роскомнадзор опроверг расширение списка нецензурных слов

Источник:
Sibnet.ru
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Список запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов не расширялся, слова, перечисленные в новом «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации, названные «нецензурными», — бранные, сообщил Роскомнадзор.

Правительство России утвердило 30 мая 2025 года список нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка России. В перечень вошли четыре словаря, в том числе «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации», разработанный СанктПетербургским государственным университетом.

В нем в толковании слова «нецензурный» перечислены 14 корней слов: бзд- (бздеть и производные); -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-, — а также четыре, которые уже запрещены для использования в СМИ (на «х», «п», «е» и «б»). В соцсетях появление такого списка расценили как расширение списка слов, запрещенных к публикации в СМИ.

«Слова с приведенными другими корнями являются по своей сути бранными, вульгарными, грубо-просторечными, жаргонными и имеют соответствующие пометы в словарях русского языка, однако помет "обсценное", "табу" данные слова не содержат», — цитирует «Лента.ру»ответ Роскомнадзора на запрос о расширении списка нецензурных слов.

По данным ведомства, критерии нецензурной брани были выработаны Роскомнадзором совместно с Институтом русского языка имени В. В. Виноградова 12 лет назад.

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