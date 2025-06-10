Евросоюз работает над планом войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке», — цитирует РИА Новости Ле Пен.

Она отметила, что «европейцы, знающие цену пролитой крови, не хотят войны, не хотят лидеров, которые играют в солдатиков!»

Ле Пен усомнилась в том, что Франция с президентом Эммануэлем Макроном сможет вести интенсивную войну, тогда как «не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца».