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Ле Пен обвинила Евросоюз в подготовке войны «на Востоке»

Источник:
РИА Новости
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Лидер партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен
Лидер партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен
Фото: Vox España / CC0

Евросоюз работает над планом войны на восточном фронте, заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке», — цитирует РИА Новости Ле Пен.

Она отметила, что «европейцы, знающие цену пролитой крови, не хотят войны, не хотят лидеров, которые играют в солдатиков!»

Ле Пен усомнилась в том, что Франция с президентом Эммануэлем Макроном сможет вести интенсивную войну, тогда как «не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча "ПСЖ-Интер" в 200 метрах от Елисейского дворца».

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Политика #Мир #Военная политика
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