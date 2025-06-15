Диетолог рассказала, как правильно взвешиваться

Люди, следящие за своей фигурой, должны соблюдать правила взвешивания, иначе показатели веса будут неверными, предупредила диетолог из Колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене.

Для получения точных показателей веса тела нужно взвешиваться еженедельно в одно и то же время, посоветовала эксперт. Ежедневные измерения веса могут ввести в заблуждение: масса тела человека колеблется в течение суток из-за естественных изменений в водном балансе, пояснила она.

Следует отслеживать долгосрочную тенденцию. Наиболее объективной будет оценка веса утром, натощак и при одинаковых условиях — например, в легкой одежде и на одних и тех же весах, приводит издание Wellness Pulse рекомендацию Вигелене.

Эксперт добавила, что сама масса тела не дает полной картины состояния организма. Диетолог рекомендует обращать внимание и на другие параметры, такие как окружность талии, соотношение талии и бедер или процент жира в теле.