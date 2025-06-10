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Российские войска получили первые серийные пулеметы РПЛ‑20

Источник:
Sibnet.ru
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Легкий 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20
Легкий 5,45-миллиметровый ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20
Фото: © концерн «Калашников»

Концерн «Калашников» отправил в российские войска первую серийную партию легких 5,45-миллиметровых ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, сообщила пресс-служба компании.

Ручной пулемет изготовлен в расцветке «Мультикам». Данная расцветка РПЛ-20 вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в разных условиях ведения боевых действий, сказано в сообщении. 

Особенности РПЛ-20:

  • использование неразъемной ленты;
  • складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором;
  • крышка пулемета открывается вниз, что позволяет использовать длинную планку Пикатинни для установки прицельных приспособлений;
  • перезаряжание и разборка пулемета не требуют повторной настройки оптических прицелов.

РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола. 

Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 миллиметров (общевойсковой вариант) и 415 миллиметров (для штурмовых подразделений).

Масса пулемета с длинным стволом, без патронной коробки, ремня, ПМС, передней рукоятки – не более 5,5 килограмма.

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