Российские войска получили первые серийные пулеметы РПЛ‑20

Концерн «Калашников» отправил в российские войска первую серийную партию легких 5,45-миллиметровых ручных пулеметов с ленточным питанием РПЛ-20, сообщила пресс-служба компании.

Ручной пулемет изготовлен в расцветке «Мультикам». Данная расцветка РПЛ-20 вызвана необходимостью максимальной маскировки военнослужащих и их оружия в разных условиях ведения боевых действий, сказано в сообщении.

Особенности РПЛ-20:

использование неразъемной ленты;

складной, регулируемый по длине телескопический приклад, который оснащен подъемной щекой и плечевым упором;

крышка пулемета открывается вниз, что позволяет использовать длинную планку Пикатинни для установки прицельных приспособлений;

перезаряжание и разборка пулемета не требуют повторной настройки оптических прицелов.

РПЛ-20 способен создать высокую плотность стрельбы за счет применения ленты вместимостью 100 (200) патронов. При этом конструктивно обеспечиваются смена ствола.

Пулемет разработан в двух исполнениях: с длинами стволов 590 миллиметров (общевойсковой вариант) и 415 миллиметров (для штурмовых подразделений).

Масса пулемета с длинным стволом, без патронной коробки, ремня, ПМС, передней рукоятки – не более 5,5 килограмма.