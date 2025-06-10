Серябкина захотела стать лицом российского автопрома

Певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила, что мечтает стать лицом отечественного автопрома.

«Я очень поддерживаю российское производство, я действительно хочу быть лицом российского автопрома. Мне кажется, что у российского автопрома очень большие перспективы и круто быть первой женщиной-лицом автопрома. Я не могу себя на эту роль назначить сама, но если это сложится, то я буду рада», — сказала Серябкина телеграм-каналу «Звездач» на премии «Муз-ТВ».

Певица говорила в разных интервью, что она — автолюбительница. Ее первым собственным автомобилем стал Volvo S40, в котором был снят клип на песню «Мама Люба».

У нее в автопарке были BMW 5 F10 и Mercedes C63 AMG. В 2020 году Серябкина стала лицом рекламной кампании китайского седана JAC J7.