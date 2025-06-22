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При каком весе лица людей наиболее привлекательны

Источник:
WellnessPulse
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Человеческие лица воспринимаются как более привлекательные, если индекс массы тела (ИМТ) находится в пределах нормы от 18,5 до 24,9 единиц, считает пластический хирург Леонард Гроссман из США.

В молодом возрасте у многих часто сохраняется так называемый «детский жир» в области щек. С возрастом его количество обычно уменьшается, что придает лицу более очерченные контуры, отметил хирург.

«То, что сейчас кажется "лишним", с возрастом нередко само исчезает», — приводит издание WellnessPulse слова Гроссмана. Поэтому, по его словам, не нужно торопиться с пластическими операциями.

Врач отметил, что самыми привлекательными кажутся лица с оптимальной толщиной жировой прослойки. Ее избыток, как и дефицит, нарушают гармонию черт, пояснил он.

Ученые доказали, что здоровое количество жира на лице связано с ИМТ от 18,5 до 24,9 единиц.

Индекс массы тела (Body Mass Index, BMI) — антропометрическая формула, применяемая для оценки соответствия массы тела росту.

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Жизнь #Здоровье
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