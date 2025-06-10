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Павел Дуров отказался от использования смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Павел Дуров
Павел Дуров
Фото: © кадр из видео интервью Дурова с Карлсоном

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни из соображений безопасности.

«У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — сказал Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Дурова, если ему необходимо сосредоточиться, он предпочитает пользоваться ноутбуком или iPad.

При этом он уточнил, что два раза в неделю берет в руки смартфон, чтобы протестировать функции мессенджера.

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Топ комментариев

-2rist-

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se 34

Мигранты не довольны и устраивают беспредел на улицах, думаю когданибудь нас это ждет

Egorka72

У нас это уже происходит... и давно уже. Вот только властям до этого нет дела...или наоборот есть Прибыльное...

Egorka72

Что за бред! Вместо того чтобы граждан терроризировать - занялись бы решением безопасности граждан от...