Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что не использует мобильный телефон в повседневной жизни из соображений безопасности.

«У меня есть телефон, но им не пользуюсь. Я не ношу телефон, потому что считаю, он очень отвлекает. Также считаю, он вредит приватности», — сказал Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону.

По словам Дурова, если ему необходимо сосредоточиться, он предпочитает пользоваться ноутбуком или iPad.

При этом он уточнил, что два раза в неделю берет в руки смартфон, чтобы протестировать функции мессенджера.