Мединский заявил, что заморозка конфликта приведет к ядерной войне

Ядерная война может стать итогом заморозки украинского конфликта, поскольку в таком случае Киев и НАТО попробуют отвоевать новые территории России, заявил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах», — сказал Мединский в интервью RT.

И, по его словам, «спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

Мединский отметил, что Москва не хочет, чтобы «создавался повод — гигантский Карабах, не признанный никем, — из-за которого может разразиться ядерная война».

«Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории», — пояснил он.