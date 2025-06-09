Россия и Украина обменялись военнопленными в возрасте до 25 лет

Россия и Украина провели первый этап обмена военнопленными, о котором договорились на переговорах в Стамбуле 2 июня. С территории Украины вернулись российские военнослужащие, которым еще не исполнилось 25 лет, сообщило Минобороны РФ.

В настоящее время возвращенные военнопленные находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. После они будут доставлены в медучреждения Минобороны для последующей реабилитации, отмечается в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем телеграм-канале обмен военнопленными. По его словам, это первый этап обмена, в целом весь процесс займет несколько дней.

Начавшийся обмен был согласован сторонами на последних переговорах в Стамбуле. Кроме военнопленных в возрасте до 25 лет делегации также условились обменяться тяжелобольными и ранеными пленными.