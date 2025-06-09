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Таможня в Иркутске задержала около 300 Лабубу

Источник:
Sibnet.ru
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Задержанные на таможне в Иркутске Лабубу
Фото: © ФТС России

Иркутские таможенники задержали мужчину, перевозившего 46 килограммов игрушек Лабубу, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили 282 упаковки с игрушками Лабубу у россиянина, прибывшего из Пекина», — говорится в сообщении.

Пассажир, перемещавший коробки весом 46 килограммов, был остановлен на «зеленом» коридоре. Мужчина пояснил, что приобрел товар в Китае с целью перепродажи в России.

Партия признана коммерческой. Игрушки изъяты и направлены на экспертизу для определения их стоимости.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Лабубу — трендовая игрушка, пушистый монстр с зубастой улыбкой.

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