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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Ровненской области

Источник:
Sibnet.ru
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Российский войска высокоточным оружием и БПЛА ударили по украинскому аэродрому в районе Дубно в Ровненской области в ответ на террористические атаки киевского режима по российским аэродромам, сообщило Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — сказано в сообщении.

Удар нанесен по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации противника, который находится в районе населенного пункта Дубно в Ровненской области, уточнили в Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, удар является ответом на ранее совершенные Киевом террористические атаки по аэродромам в России.

Также российские войска высокоточным оружием большой дальности воздушная базирования и БПЛА ударили по предприятиям противника, которые производят военную технику, цехам сборки ударных БПЛА.

Тема: Военная операция на Украине
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