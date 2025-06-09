Россия нанесла массированный удар по аэродрому в Ровненской области

Российский войска высокоточным оружием и БПЛА ударили по украинскому аэродрому в районе Дубно в Ровненской области в ответ на террористические атаки киевского режима по российским аэродромам, сообщило Минобороны России.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования», — сказано в сообщении.

Удар нанесен по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации противника, который находится в районе населенного пункта Дубно в Ровненской области, уточнили в Минобороны России.

Как подчеркнули в военном ведомстве, удар является ответом на ранее совершенные Киевом террористические атаки по аэродромам в России.

Также российские войска высокоточным оружием большой дальности воздушная базирования и БПЛА ударили по предприятиям противника, которые производят военную технику, цехам сборки ударных БПЛА.