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Сколько может храниться окрошка

Источник:
Sibnet.ru
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Окрошка считается одним из самых рискованных с точки зрения пищевой безопасности блюд из-за сочетания скоропортящихся ингредиентов и условий хранения, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности «Роскачества» Елена Спеценко.

«Оптимальный срок хранения окрошки — не более 24 часов в холодильнике. Причем это касается как готового блюда, так и отдельно нарезанных ингредиентов. Если окрошка заправлена кефиром, сывороткой или квасом, ее лучше употребить в течение 6–8 часов, так как кислая среда хотя и замедляет размножение микроорганизмов, но не останавливает его полностью», — предупредила Спеценко.

По ее словам, особенно опасна окрошка, оставленная при комнатной температуре: уже через 2–3 часа в ней могут начать развиваться патогенные бактерии и начаться процесс брожения.

Важно учитывать и качество исходных продуктов. Например, если в окрошку добавлена колбаса или мясо с истекающим сроком годности, риск отравления возрастает в разы. То же самое касается кваса — домашний или магазинный, он может забродить быстрее, чем испортятся остальные ингредиенты.

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«Если вы приготовили окрошку заранее, лучше хранить ингредиенты отдельно и смешивать их непосредственно перед едой. Готовое блюдо следует держать в холодильнике в закрытой емкости, но даже в этом случае не стоит оставлять его на следующий день», — подчеркнула Спеценко.

При первых признаках изменения вкуса, запаха или появлении пузырьков газа, особенно в молочной или квасной заправке, от употребления окрошки стоит отказаться, сказала эксперт. 

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