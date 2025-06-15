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Россияне рассказали о своих любимых летних блюдах

Источник:
РИА Новости
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Мужчины в России предпочитают окрошку, женщины — свекольник, а вот шашлыки любят все одинаково, выяснили аналитики SuperJob.

«Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали четыре из десяти опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только четыре процента», — приводит РИА Новости результаты исследования.

Еще 19% назвали другие летние хиты: вареную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зеленые щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое.

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«Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 37 и 36% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (восемь процентов против одного)», — также выяснилось в ходе опроса.

Респонденты в возрасте 35-45 лет чаще выбирают окрошку (46%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодежь до 35 лет (56%).

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